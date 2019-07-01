أسباب ارتفاع الوفيات مع حرارة الصيف ونصائح هامة للسلامة
جددت موجة الحر الشديد التي تضرب الكثير من البلدان ومنها دول عربية وإفريقية ودول أوروبا الغربية المخاوف من ارتفاع نسبة الوفيات جرًاء اشتداد حرارة الصيف .
وكان عشرات الآلاف قد لقوا مصرعهم عام 2003 بسبب اشتداد الحرارة ، الأمر الذي ينذر بضرورة معرفة المخاطر المصاحبة لها وطرق الوقاية منها .
ويؤكد الأطباء أن الأكثر عرضة لخطر الصيف هم كبار السن والحوامل والأطفال نظراً لضعف المناعة .
وأشاروا إلى أن التعرض للحرارة الشديدة يسبب خطورة على صحة القلب وزيادة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي نتيجة لنقص المياه بسبب التعرق ، فضلاً عن ضربات الشمس والإجهاد الحراري والتشنجات .
وطالبوا بضرورة عدم الخروج من المنزل لفترات طويلة ، والبقاء في الظل ، مع شرب الكثير من السوائل ، والتظلل ، خاصةً خلال الفترة مابين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الـ 5 مساءً .
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