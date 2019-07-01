أسباب ارتفاع الوفيات مع حرارة الصيف ونصائح هامة للسلامة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

جددت موجة الحر الشديد التي تضرب الكثير من البلدان ومنها دول عربية وإفريقية ودول أوروبا الغربية المخاوف من ارتفاع نسبة الوفيات جرًاء اشتداد حرارة الصيف .

وكان عشرات الآلاف قد لقوا مصرعهم عام 2003 بسبب اشتداد الحرارة ، الأمر الذي ينذر بضرورة معرفة المخاطر المصاحبة لها وطرق الوقاية منها .

ويؤكد الأطباء أن الأكثر عرضة لخطر الصيف هم كبار السن والحوامل والأطفال نظراً لضعف المناعة .

وأشاروا إلى أن التعرض للحرارة الشديدة يسبب خطورة على صحة القلب وزيادة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي نتيجة لنقص المياه بسبب التعرق ، فضلاً عن ضربات الشمس والإجهاد الحراري والتشنجات .

وطالبوا بضرورة عدم الخروج من المنزل لفترات طويلة ، والبقاء في الظل ، مع شرب الكثير من السوائل ، والتظلل ، خاصةً خلال الفترة مابين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الـ 5 مساءً .