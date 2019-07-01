اعتزال الشاعر علي السالمي للعرضة

الرياض(صدى):

أعلن الشاعر علي السالمي، اليوم الاثنين، عن اعتتزاله العرضة الجنوبية، ما سبب صدمة لجمهوره؛ حيث قال: ” إنني قد قررت وتوكلت وعقدت العزم على أن يكون صيف هذا العام 1440 هو الموسم الأخير بالنسبة لشاعر العرضة الجنوبية علي السالمي ” .

وأوضح علي السالمي: ” أعتذر من ربعي بني شهر وقبائلي رجال الحجر ولجميع جماهير العرضة الجنوبية عن أي قصور قد حدث مني دون قصد متمسكاً بشرف خدمتهم فيما يحتاجونني فيه ” .