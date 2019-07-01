فوائد مذهلة للملح الصخري على الجسم والبشرة والشعر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار خبراء إلي الفوائد الصحية للملح الصخري على الجسم والبشرة والشعر ومن أبرزها أولا.. تسهيل عملية الهضم: يقلل الملح الصخري من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة والتخلص من الغازات فيها، كما أنه يحسن من الشهية.

ثانيا.. يسهل الامتصاص الخلوي للمعادن ويحفز الدورة الدموية ومنها استقرار ضغط الدم: يساعد الملح الصخري على الإبقاء على استقرار ضغط الدم، عن طريق الحفاظ على توازنه سواء ارتفع أو انخفض.

ثالثا.. يساعد في فقدان الوزن: يحد الملح الصخري من الرغبة في تناول الطعام، كما أنه يساعد في القضاء على الخلايا الدهنية.

رابعا.. مفيد للفم: يمكن استخدام الملح الصخري كمبيض أسنان أو معطر الفم، كما توفر الغرغرة بالملح الصخري الراحة عند الإصابة بالتهاب الحلق.

خامسا.. علاج تشنج العضلات: واحدة من أكثر الفوائد المذهلة للملح الصخري هو أنه يتغلب على تشنجات العضلات، حيث يمكن خلط ملعقة من الملح الصخري في الماء للتقليل من الألم في غضون بضع دقائق عند وضع القدم فيها.

بينما فوائد الملح الصخري للبشرة: تراكم خلايا الجلد الميت يعطي مظهر خشنا للبشرة، ولكن يعمل الملح الصخري على تقشير خلايا الجلد الميت، مما يؤدي إلى ظهور بشرة شابة ومتوهجة.

كذلك يمتلك الملح الصخري خصائص تطهير ممتازة، حيث يطهر البشرة ويمنع ظهور الحبوب مما يجعل بشرتك تتنفس بسهولة.

وحول فوائده على الشعر:يتصف الملح الصخري بخصائص التنظيف الممتازة، التي تؤدي إلى إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ من شعرك دون نزع زيته الصحي الطبيعي.