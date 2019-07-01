بالصور.. لاعبو الهلال يخضعون للفحص الطبي قبل المغادرة إلى النمسا

ماجد محمد(صدى):

أنهي فريق الهلال الأول لكرة القدم إجراء الفحوص الطبية ضمن إستعداداته للسفر فجر غدٍ الثلاثاء لمعسكر الفريق الخارجي بالنمسا .

ونشر الحساب الرسمي لـ ” الزعيم ” على موقع ” تويتر ” صور اللاعبين خلال خضوعهم للفحص بمستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية للنادي .

الجدير بالذكر أن المعسكر سيُقام في مدينة لينز النمساوية حتى 23 من يوليو الجاري .