بالصور.. لاعبو الهلال يخضعون للفحص الطبي قبل المغادرة إلى النمسا
أنهي فريق الهلال الأول لكرة القدم إجراء الفحوص الطبية ضمن إستعداداته للسفر فجر غدٍ الثلاثاء لمعسكر الفريق الخارجي بالنمسا .
ونشر الحساب الرسمي لـ ” الزعيم ” على موقع ” تويتر ” صور اللاعبين خلال خضوعهم للفحص بمستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية للنادي .
الجدير بالذكر أن المعسكر سيُقام في مدينة لينز النمساوية حتى 23 من يوليو الجاري .
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 14 دقيقة
باذن الله بداية موفقه
لموسم قادم وحصد مزيد من البطولات