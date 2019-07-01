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بالصور.. لاعبو الهلال يخضعون للفحص الطبي قبل المغادرة إلى النمسا

بالصور.. لاعبو الهلال يخضعون للفحص الطبي قبل المغادرة إلى النمسا
ماجد محمد(صدى):

أنهي فريق الهلال الأول لكرة القدم إجراء الفحوص الطبية ضمن إستعداداته للسفر فجر غدٍ الثلاثاء لمعسكر الفريق الخارجي بالنمسا .

ونشر الحساب الرسمي لـ ” الزعيم ” على موقع ” تويتر ” صور اللاعبين خلال خضوعهم للفحص بمستشفى المملكة شريك الرعاية الصحية للنادي .

الجدير بالذكر أن المعسكر سيُقام في مدينة لينز النمساوية حتى 23 من يوليو الجاري .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 691 ] نشر منذ 14 دقيقة

باذن الله بداية موفقه
لموسم قادم وحصد مزيد من البطولات

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