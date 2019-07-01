” الأرصاد ” نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل ,المدينة المنورة, محافظة ينبع, محافظة بدر، محافظة العلا, محافظة الحناكية, محافظة المهد, محافظة وادي الفرع, محافظة العيص, محافظة خيبر والاجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.