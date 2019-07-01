نصائح للحماية من ضربات الشمس

نايف السالم(صدى):

وجهت صحة الشرقية، عدة نصائح إلى المواطنين والمقيمين في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية، لحمايتهم من خطر الإصابة بضربات شمس.

وأوضحت صحة الشرقية، أنه يجب عدم تعرض الرأس للشمس بشكل مباشر، مع ضرورة استخدام الكريمات الواقية من الشمس قبل التعرض لها بنصف ساعة على الأقل مع تجديد وضع الكريم كل ساعتين.

كما أشارت إلى أنه قي حال تعرض الأطفال أو الكبار لضربات شمس، يجب نقل المصاب إلى مكارن بارد ونزع ملابسه وإعطائه السوائل الباردة، مع رض الماء البارد على جسمه.

وأَضافت أنه في حال استمرار إصابته، يتم نقله إلى السمتشفى على الفور مع استمرار تلك المحاولات للتبريد أثناء إسعافه، ناصحة بتوخي الحذر من الإصابة بالنزلات المعوية.