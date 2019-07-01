” الاتصالات ” تصنف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بالمستخدمين في الربع الأول من 2019

الرياض(صدى):

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة في الربع الأول من عام 2019م، وذلك بهدف نشر البيانات بشفافيةً ووضوح والتي من شأنها تعزيز المنافسة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، ودفعها لتطوير وتحسين خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المستخدمين.

وأوضحت الهيئة من خلال المؤشر أن إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة التي سجل انخفاضًا بنسبة تقدر بـ (8%) مقارنةً بالربع الأول من عام 2018م.

ووفقاً للمؤشر الصادر عن الهيئة جاءت شركة الاتصالات السعودية (STC) في قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة لكل مئة ألف اشتراك، في حين حلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في مقدمة ترتيب الشركات من حيث عدد الشكاوى في خدمات الاتصالات الثابتة لكل مئة ألف اشتراك.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى المصعدة لها من خلال منظومةً متكاملة للتعامل مع الشكاوى، وتصدر بشكلٍ دوري مؤشرات التصنيف، ضمانًا لتقديم أدق البيانات للمستخدمين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم، وإسهامًا في تمكين المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب على ضوء هذه المؤشرات.