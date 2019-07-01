” البيئة ” : اليوم بدء حظر صيد أسماك الباغة.. و10 آلاف ريال عقوبة للمخالف

محمد السعران(صدى):

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم تطبيق حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، وحتى منتصف شهر أكتوبر القادم، مؤكدةً أنّ ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال

وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، والمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر، مشيرةً إلى أن موسم الحظر يزيد في إنتاجية هذا النوع من الأسماك بنسبة ٢٥٪،؜ منوهةً بأن كمية الصيد تجاوزت ٥٠٠٠ طن في الأعوام السابقة.

ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أجرت دراسة علمية مع جامعة الملك عبد الله حول الجدوى الاقتصادية لأسماك الباغة mackerel، وحددت الدراسة الجدوى من استخدام الشباك التحويطية لهذا النوع من الأسماك تحديداً، حيث تعيش ضمن مجموعات كبيرة، وهو ما يُسهل كميات الصيد المُجدية.

وتعد سمكة الباغة ذات قيمة غذائية عالية، وتمتاز بسعرها المنخفض مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، وقامت الوزارة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بإجراء بحث عن النواحي الغذائية والقيم المضافة لهذه السمكة، ويُتوقع الخروج بخمسة قيم مضافة سيتم عرضها في ورشة عمل تضم قطاع الأغذية السريعة والتصنيعية، ومن ضمن المخرجات المتوقعة برجر سمك، وشاورما سمك، وكبة سمك، وهو ما سيحقق توفر الأمن الغذائي الصحي بسعر مميز جداً.