البيئة تدعو 25 متقدما ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد

سعيد العجل(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (25) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/06/19 هـ وعددها (100) وظيفة، وذلك لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال (15) يوم، اعتباراً من اليوم الأثنين 1440/10/28 هـ ، وذلك بديوان الوزارة – حي الملك عبدالله -مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: هنا

وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.