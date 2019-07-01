بعد التواجد في دولة محظورة.. الجوازات تحسم الجدل بشأن السفر لدول الخليج 

علي القحطاني(صدى):

ردت مديرية الجوازات على استفسار أحد متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” تويتر ” ، بشأن إمكانية سفره لدول الخليج بعد سحب جوازه جراء السفر إلى دولة محظورة.

وجاء سؤال أحد متابعي الجوازات كالآتي: ” جوازي مسحوب بسبب السفر إلى دولة ممنوعة.. هل استطيع السفر إلى دول الخليج وإذا لم استطيع!.. و هل في إجراء اتخذه لكي استطيع السفر إلى دول الخليج! “.

وقالت الجوازات: ” أهلاً بك، التعليمات لا تسمح لك بذلك “.