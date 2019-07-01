” واتساب ” يغير عالم كرة القدم ويسيطر على انتقالات نجومه حول العالم

وكالات(صدى):

أصبح ” واتساب ” يلعب دوراً هاماً في حياة مستخدميه ، خاصة لاعبي كرة القدم ، بضع كلمات في رسالة فورية عبر تطبيق واتساب، باتت تترجم صفقات بالملايين، في انتقالات نجوم كرة القدم حول العالم .

ففي السابق، كانت صفقات بيع النجوم تأخذ وقتا طويلا أثناء مرحلة المفاوضات بين الأندية واللاعبين، وكانت الجهات المعنية بشراء خدمات اللاعب تنتظر أياما أمام الهاتف الأرضي، أو الفاكس، لانتظار الرد من الطرف الآخر.

أما في يومنا الحالي، تقوم الأندية بالتواصل مع وكلاء أعمال النجوم سرا في بعض الأحيان، عبر رسائل نصية على “واتساب”، من أجل التأثير على قراراتهم.

كما أن المحادثات على واتساب ، اصبح لها تأثيرا سلبيا على حياة بعض اللاعبين، فقد ورطت بعض الرسائل أصحابـَها، كلاعب مانشستر سيتي السابق آدم جونسون، الذي يواجه تهمة الاعتداء على قاصر.

أما النجم البرازيلي نيمار، الذي يواجه تهمة الاغتصاب، فقد كشف عن محادثات بينه وبين الضحية المزعومة على واتساب، للدفاع عن نفسه.

وفي موقف محزن لجماهير وعائلة اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، ساهم “واتساب” بكشف الكلمات الأخيرة للهداف مع عائلته، في تسجيل صوتي على التطبيق، قبل أن يلقى مصيره المحتوم بتحطم طائرته ، وأكد سالا لعائلته عبر “واتساب” أنه غير مرتاح للرحلة وللطائرة التي تقله، قبل ساعات من وفاته.