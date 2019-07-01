بالفيديو.. نبيل شعيل يكشف آخر التطورات الصحية لـ ” ماما أنيسة “

خالد الظفيري(صدى):

كشف الفنان الكويتي نبيل شعيل عن آخر التطورات الصحية للإعلامية القديرة أنيسة الشهيرة بـ “ماما أنيسة ” .

وأكد ” شعيل ” في فيديو لهما خلال زيارته لها بالمستشفي أنها بحالة جيدة وتستجيب للعلاج .

وقال ” شعيل ” مطمئناً جمهوره : الحالة مطمئنة وعلى الجميع ألا يفزعنا بأن حالتها متدهورة .

وقال أنها انتبهت من غيبوبتها وأن الجميع يقف بجانبها بالكويت ، متمنياً لها العودة لمنزلها في أقرب وقت .

كما تحدثت الإعلامية الكويتية المعروفة بـ “أم الكويتين ” ، قائلة : الجميع بجانبي ولم يقصر أحد تجاهي، وإن شاء الله أكون أحسن .

الجدير بالذكر أن الإعلامية القديرة لها سجل حافل من برامج الإذاعة والتليفزيون وخاصةً برامج الأطفال التي تركت أثر كبير في الشعب الكويتي .