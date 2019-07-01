موقف الإقامة المميزة من حق الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة، اليوم الاثنين، عن حقيقة منحها لحامليها حق الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالمملكة.

وأكد المركز أن الإقامة المميزة تمنح لحاملها حق الاستثمار في سوق الأوراق المالية بالمملكة وفق الضوابط ذات العلاقة، ونظرًا لتعدد فئات وأنواع الأوراق المالية، ينصح بمراجعة موقع هيئة السوق المالية.

وكان مركز الإقامة المميزة، قد بدأ في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك “.