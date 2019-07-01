براءة خليجي من اغتصاب سيدة لإصابته بالإيدز 

دبي(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكما ببراءة رجل إماراتي من تهمة اغتصابه امرأة مغربية، لعدم كفاية الأدلة.

وتفصيلا، نفى المتهم ارتكابه الجريمة بسبب سوء حالته الصحية والذي ثبتت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي والزهري، بعدما اتهم باغتصاب امرأة والتهديد بقتلها.

وكانت سيدة مغربية اتهمت رجلًا بتتبعها من ملهى ليلي في الـ 13 من مايو/أيار من العام الماضي، بعد أن رفضت الصعود معه.

وفي التحقيقات، أقرت المرأة أن الرجل استمر في مطاردتها واقتحم منزلها ثم اعتدى عليها جنسيًّا، قبل أن تتمكن من حبس نفسها في غرفة أخرى، والاتصال بصديق لمساعدتها.