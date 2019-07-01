براءة خليجي من اغتصاب سيدة لإصابته بالإيدز
أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكما ببراءة رجل إماراتي من تهمة اغتصابه امرأة مغربية، لعدم كفاية الأدلة.
وتفصيلا، نفى المتهم ارتكابه الجريمة بسبب سوء حالته الصحية والذي ثبتت إصابته بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي والزهري، بعدما اتهم باغتصاب امرأة والتهديد بقتلها.
وكانت سيدة مغربية اتهمت رجلًا بتتبعها من ملهى ليلي في الـ 13 من مايو/أيار من العام الماضي، بعد أن رفضت الصعود معه.
وفي التحقيقات، أقرت المرأة أن الرجل استمر في مطاردتها واقتحم منزلها ثم اعتدى عليها جنسيًّا، قبل أن تتمكن من حبس نفسها في غرفة أخرى، والاتصال بصديق لمساعدتها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يكفينا شركم يابؤرة الأمراض والفساد الأخلاقي .. آمين ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2632 ] نشر منذ 11 ساعة
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7605 ] نشر منذ 5 ساعات
الله لا يبلانا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 5 ساعات
تدور مصاريف😂😂😂😂😂😂😂