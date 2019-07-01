ضبط 17 مخالفة بقطاعي البناء والسيارات في الغربية
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن ضبط 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالمنطقة الغربية.
وأوضحت الهيئة: ” الزكاة والدخل تضبط 17 مخالفة بعد زيارة 98 منشأة في المنطقة الغربية خلال جولاتها الرقابية على قطاعَي السيارات والبناء ” .
وأشارت ” الزكاة والدخل ” إلى أن أبرز تلك المخالفات، هي: عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تحصيل ضريبة أقل من 5 %، وعرض رقم ضريبي خاطئ.
ناصر[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 12 ساعة
تووووم وجيري
كل يوم نسمع هذه الاخباااار
تراها تضحك العالم علينا
خلاص
سووا عقوباااات صارمه
مثل الغاء السجل او السجن والتشهير
وغير ذلك حيستمر مسلسل :
تووووووم وجيري
غازي[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 12 ساعة
لازم يتحولون للمحكمه ويصدر عليهم حكم رادع لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه حتى غشاشين المطاعم
همام[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 12 ساعة
توم وجيري 😂😂