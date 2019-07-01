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ضبط 17 مخالفة بقطاعي البناء والسيارات في الغربية

ضبط 17 مخالفة بقطاعي البناء والسيارات في الغربية
حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن ضبط 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الهيئة: ” الزكاة والدخل تضبط 17 مخالفة بعد زيارة 98 منشأة في المنطقة الغربية خلال جولاتها الرقابية على قطاعَي السيارات والبناء ” .

وأشارت ” الزكاة والدخل ” إلى أن أبرز تلك المخالفات، هي: عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تحصيل ضريبة أقل من 5 %، وعرض رقم ضريبي خاطئ.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 12 ساعة

تووووم وجيري
كل يوم نسمع هذه الاخباااار
تراها تضحك العالم علينا
خلاص
سووا عقوباااات صارمه
مثل الغاء السجل او السجن والتشهير
وغير ذلك حيستمر مسلسل :
تووووووم وجيري

[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 12 ساعة

لازم يتحولون للمحكمه ويصدر عليهم حكم رادع لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه حتى غشاشين المطاعم

[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 12 ساعة

توم وجيري 😂😂

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