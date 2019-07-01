ضبط 17 مخالفة بقطاعي البناء والسيارات في الغربية

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن ضبط 17 مخالفة في قطاعَي السيارات والبناء بالمنطقة الغربية.

وأوضحت الهيئة: ” الزكاة والدخل تضبط 17 مخالفة بعد زيارة 98 منشأة في المنطقة الغربية خلال جولاتها الرقابية على قطاعَي السيارات والبناء ” .

وأشارت ” الزكاة والدخل ” إلى أن أبرز تلك المخالفات، هي: عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تحصيل ضريبة أقل من 5 %، وعرض رقم ضريبي خاطئ.