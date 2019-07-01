قناع مثالي لإزالة علامات الشيخوخة وترطيب البشرة

واشنطن(صدى):

كشفت الكاتبة والممثلة الأمريكية الشهيرة “ليز جونز” ، عن نقاع خيالي يٌسمى ” led mask “، استخدمته لترطيب بشرتها وإزالة علامات الشيخوخة ، خلال تواجدها في بريطانيا لحضور مهرجان “جوينث بالترو”.

حيث خضعت لجلسة قناع الليزر الفعال للظهور أكثر شبابًا خلال المهرجان، حيث استخدمت القناع لوجهها وبعض أجهزة الليزر الأخرى لذراعيها ورقبتها ، لمدة ٤٠ دقيقة، لإزالة حب الشباب وعلامات الشيخوخة وترطيب البشرة.

وقال خبراء في التجميل ، إن اللون الأخضر يُستخدم لعلاج حب الشباب وإزالة المناطق الداكنة التي يتسبب فيها، والضوء الأحمر يتم استخدامه لإزالة علامات الشيخوخة والظهور بشكل أنيق.