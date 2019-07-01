القنصلية في هونج كونج تحذر من تجدد المظاهرات

بكين(صدى):

أطلقت قنصلية المملكة في هونج كونج بالصين، اليوم الاثنين، تحذيرًا من تجدد المظاهرات والاشتباكات وأعمال العنف هناك.

وقالت القنصلية في تنبيه لها: ” ‏إشارة إلى تنبيهات القنصلية المتكرره بخصوص المظاهرات في ‎هونج كونج تود الإشارة إلى تجدد هذه المظاهرات اليوم الاثنين على نطاق واسع في وسط المدينه وحول مكاتب الحكومة ” .

وأضافت: ” حيث وقعت أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي في محاولة من ‏المتظاهرين لاقتحام المبني بالقوه مع توقعات باستمرار المظاهرات بشكل كثيف في المناطق التالية:-

Police Headquarter( Admiralty)، Government، Building (Tamar)، Legislative Council ( Tamar).. توصي بالإبتعاد عن هذه المناطق وأخذ الحيطه والحذر ” .