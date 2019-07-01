القنصلية في هونج كونج تحذر من تجدد المظاهرات
أطلقت قنصلية المملكة في هونج كونج بالصين، اليوم الاثنين، تحذيرًا من تجدد المظاهرات والاشتباكات وأعمال العنف هناك.
وقالت القنصلية في تنبيه لها: ” إشارة إلى تنبيهات القنصلية المتكرره بخصوص المظاهرات في هونج كونج تود الإشارة إلى تجدد هذه المظاهرات اليوم الاثنين على نطاق واسع في وسط المدينه وحول مكاتب الحكومة ” .
وأضافت: ” حيث وقعت أعمال عنف واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن حول مقر المجلس التشريعي بمنطقة أدميرليتي في محاولة من المتظاهرين لاقتحام المبني بالقوه مع توقعات باستمرار المظاهرات بشكل كثيف في المناطق التالية:-
Police Headquarter( Admiralty)، Government، Building (Tamar)، Legislative Council ( Tamar).. توصي بالإبتعاد عن هذه المناطق وأخذ الحيطه والحذر ” .
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