ماذا سيحدث في 2050 ؟.. توقعات بكوارث عالمية تضاهي الحروب النووية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من أنها ليست المرة الأولى لتحذير العلماء من كوارث تغير المناخ ، إلا أنها تبدو الأكثر تخويفاً في ظل إقتراب الكارثة المتوقعة بحلول عام 2050 م .

جاء ذلك بناءً على أبحاث علمية شكًلت تقرير صادر عن المركز الوطني لتغيرات المناخ في ملبورن بدعم من قائد عسكري إسترالي سابق .

ويحذر التقرير من أكثر من 100 يوم من الحرارة المميتة سنوياً وتراجع لإنتاج الغذاء ونزوح أكثر من مليار شخص من بلادهم وغيرها من التصورات المهددة لبقاء البشرية .

وقال القائد العسكري : بعد الحرب النووية، يعد الاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري أكبر تهديد لحياة الإنسان على هذا الكوكب . ، ودًعم رأيه باحثون في علوم المناخ .

وتوقع الباحثون تخلي الناس عن أجزاء من مومباي، وجاكرتا، وهونغ كونغ، وشانغهاي، وبانكوك، ومانيلا وغيرها من المدن الأخرى مع ارتفاع سطح البحر وسط تشرد الملايين ، وارتفاع اسعار الغذاء مطالبين بضرورة العمل على إجراءات فورية .