  • الإثنين 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ماذا سيحدث في 2050 ؟.. توقعات بكوارث عالمية تضاهي الحروب النووية

ماذا سيحدث في 2050 ؟.. توقعات بكوارث عالمية تضاهي الحروب النووية

ماذا سيحدث في 2050 ؟.. توقعات بكوارث عالمية تضاهي الحروب النووية
متابعة- أميرة خالد(صدى):

على الرغم من أنها ليست المرة الأولى لتحذير العلماء من كوارث تغير المناخ ، إلا أنها تبدو الأكثر تخويفاً في ظل إقتراب الكارثة المتوقعة بحلول عام 2050 م .

جاء ذلك بناءً على أبحاث علمية شكًلت تقرير صادر عن المركز الوطني لتغيرات المناخ في ملبورن بدعم من قائد عسكري إسترالي سابق .

ويحذر التقرير من أكثر من 100 يوم من الحرارة المميتة سنوياً وتراجع لإنتاج الغذاء ونزوح أكثر من مليار شخص من بلادهم وغيرها من التصورات المهددة لبقاء البشرية .

وقال القائد العسكري : بعد الحرب النووية، يعد الاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري أكبر تهديد لحياة الإنسان على هذا الكوكب . ، ودًعم رأيه باحثون في علوم المناخ .

وتوقع الباحثون تخلي الناس عن أجزاء من مومباي، وجاكرتا، وهونغ كونغ، وشانغهاي، وبانكوك، ومانيلا وغيرها من المدن الأخرى مع ارتفاع سطح البحر وسط تشرد الملايين ، وارتفاع اسعار الغذاء مطالبين بضرورة العمل على إجراءات فورية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *