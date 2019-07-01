فنان شهير يعاتب محمد صلاح على نظرته المتعالية للجمهور في مباراة مصر وأوغندا 

القاهرة(صدى):

عاتب النجم صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على ما فعله عقب تسجيل هدفه أمس أمام المنتخب الأوغندي، حيث نظر للجمهور بعد إحرازه الهدف بطريقة اعتبرها البعض متعالية إلى حد ما.

وأضاف عبدالله، قائلا: ” رسالة إلى ابني محمد يا ريت توصله، شوف يا صلاح البصة اللي بعد هدفك الرائع زعلتني منك وأنت عارف بحبك قد إيه، يابني سيبك من هري المواقع وركز في الواقع، والواقع إنك بقيت فخر مصر والعرب فحافظ على رصيدك وياريت تزوده، ودا هدفك اللي أنت محدده، راجع نفسك وهدفك، وربنا معاك يا ابن مصر البار ” .

ويعد الفنان صلاح عبد الله، أحد أكثر نجوم الفن المصريين تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والداعمين للمنتخب المصري والمنتخبات العربية أيضا في كأس الأمم الأفريقية، الذي يقام حاليا على أرض مصر.