مدير شرطة الباحة يستقبل عمد محافظات المنطقة

حامد العمري (صدى):

‏استقبل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد حمزه الحربي أمس ، العمد الجدد المعينين بمنطقة الباحة وهم: مطر رزق الله مطر الزهراني عمدة محافظة قلوة ، وسعد بن حسين العمري عمدة محافظة المخواة ، ومنصور بن سعد الغامدي عمدة محافظة بلجرشي .

وهنأ اللواء الحربي العمد بهذه المناسبة ، وحثهم على بذل الجهد والتفاني لخدمة الوطن والمواطن ، وأن العمل الذي كلفوا به أمانة من ولاة الأمر تستوجب الاخلاص .

وأكد الحربي أنه وبناء على توجيهات أمير المنطقة ، صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود : سيتم دعم العمد في مختلف المحافظات بما يحتاجونه.

ومن جهتهم عبر العمد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر ، على هذه الثقة التي منحت لهم واعدين ببذل ما بوسعهم لخدمة هذا الوطن والمواطن ، راجين الله أن يكونوا مخلصين لهذا الوطن الغالي .

كما هنأوا مدير الشرطة على ترقيته لرتبة لواء ، وأكدوا أن اللواء الحربي استقبل احتياجاتهم ، واعدا إياهم بحلها قريبًا وتزويدهم بما يحتاجون من مقر ، ووسائل نقل مناسبة .