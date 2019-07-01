بيتروس يخرج عن صمته ويوضح سبب تواجده في النصر

نواف السالم(صدى):

عبر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرازيلي بيتروس عن سعادته في صفوف العالمي، موضحا أن المال ليس سبب تواجده مع الفريق.

وأشار بيتروس: ” لقد كنت نفس الشخص منذ أن غادرت مدينتي، لكن الأمر لم يكن سهلًا، أعرف كم يحتاج ذلك إلى صبر، والكثير من الحواجز التي تخطيتها والأشخاص الذين ليسوا متواضعين لا يستحقون شيئًا في الحياة، مبينا:” لقد لعبت في أوروبا وأمام ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، أما من ناحية اللعب للمنتخب فقد كان هذا الحلم في بداية مسيرتي أما الآن لا أحلم بالانضمام للمنتخب، لقد أعطاني الله أكثر مما طلبت “.

وتابع:” أريد أن أستمر سنتين أو ثلاث سنوات أخرى في المملكة قبل العودة إلى البرازيل وإنهاء مسيرتي، وأعتقد إني قادر على اللعب بمستوى عالٍ لمدة 6 سنوات قادمة، وأنا لا ألعب من أجل المال فقط”.