” الشوري ” يطالب بتعزيز الشفافية ومراجعة نفقات ” الشؤون الإسلامية “

عادل الحربي(صدى):

طالبت عضو مجلس الشورى ” حنان الأحمدي ” بتعزيز الشفافية ومراجعة نفقات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الداخل والخارج .

وأكدت “الأحمدي ” بناءً على التقرير السنوي للوزارة أن 72% من المساجد بالمملكة بدون عقود صيانة رغم قرارات الإعتمادات المالية السابقة للوزارة ، بالإضافة إلى إرتفاع نفقات الوزارة ، و إيجارات مقارها ومساكن منسوبيها بالخارج رغم أن معظمها بدول نامية تكلفة معيشتها متدنية .

كما طالبت بتنسيق الوزارة مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشأن عمل بعض المؤسسات الخيرية منعاً للمركزية ، وتكثيف الدور الدعوي للوزارة في مواجهة التطرف والإرهاب .