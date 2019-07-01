عقوبات وغرامات تتعدى المليار دولار على فيات وفولكس فاجن بأوروبا

روما(صدى):

حذرت شركة استشارية تدعى AlixPartners ، في دراسة جديدة لها ، من صعوبة قيام فيات كرايسلر وفولكس فاجن بملاقاة معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة ، التي تستهدف تقليل نسب الانبعاثات في أساطيل سيارات الركوب بما يصل الي 95 جم\كم خلال العامين القادمين.

وتوقعت الدراسة تطبيق غرامات مالية تأتي بناء على مستوى الانبعاثات المنطلق من سيارات كل شركة في 2017 ، تصل الي 1.83 مليار يورو أو 2.08 مليار دولار بالنسبة لفولكس فاجن و848 مليون دولار بالنسبة لفيات كرايسلر .

وبينما قالت فولكس فاجن أنها ستتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي الجديدة, أشارت فيات كرايسلر الي أنها قد تفضل الخيار الأقل تكلفة الممثل في الغرامات.

وتعتبر شركة السيارات الأوروبية الوحيدة التي ستنجو بشكل كامل من العقوبات هي شركة فولفو وشركة تويوتا حسب الدراسة ، والسبب في أن فولكس فاجن تواجه الغرامة الأكبر في أوروبا لأنها الشركة الأكبر على الصعيد الأوروبي بحصة سوقية تصل الي 24.3% .