أخطاء شائعة تسبب حكة فروة الرأس وتنذر بمضاعفات خطيرة

برلين(صدى):

حذر البروفيسور الألماني “فيليب بابيلاس” من بعض الأخطاء الشائعة التي تسبب حكة فروة الرأس دون الإنتباه إلى مخاطرها .

وأكد “بابيلاس ” أن هناك عدة أسباب تعود غالباً إلى جفاف فرورة الرأس نتيجة عدم ترطيب الشعر مع غسيله المتكرر ، منبهاً إلى ضرورة استعمال بلسم ملطف أو الإستعانة بزيت الزيتون لفترات طويلة .

وقال أنه في حالة ظهور أعراض أخرى مصاحبة للحكة مثل القشرة أو البثور أو الإحمرار ، يجب إستشارة طبيب أمراض جلدية على الفور إذ يمكن أن بسبب فطريات .

كما نبه إلى عدم خدش فرورة الرأس حتى لا تتوغل الفطريات للطبقات الجلدية وتحولها إلى عدوى بكتيرية يصعب علاجها ، مع ضرورة التأكد من استخدام منتجات معينة للعناية بالشعر لضمان عدم حدوث مضاعفات .