  • الإثنين 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. أخطاء شائعة تسبب حكة فروة الرأس وتنذر بمضاعفات خطيرة

أخطاء شائعة تسبب حكة فروة الرأس وتنذر بمضاعفات خطيرة

أخطاء شائعة تسبب حكة فروة الرأس وتنذر بمضاعفات خطيرة
برلين(صدى):

حذر البروفيسور الألماني “فيليب بابيلاس” من بعض الأخطاء الشائعة التي تسبب حكة فروة الرأس دون الإنتباه إلى مخاطرها .

وأكد “بابيلاس ” أن هناك عدة أسباب تعود غالباً إلى جفاف فرورة الرأس نتيجة عدم ترطيب الشعر مع غسيله المتكرر ، منبهاً إلى ضرورة استعمال بلسم ملطف أو الإستعانة بزيت الزيتون لفترات طويلة .

وقال أنه في حالة ظهور أعراض أخرى مصاحبة للحكة مثل القشرة أو البثور أو الإحمرار ، يجب إستشارة طبيب أمراض جلدية على الفور إذ يمكن أن بسبب فطريات .

كما نبه إلى عدم خدش فرورة الرأس حتى لا تتوغل الفطريات للطبقات الجلدية وتحولها إلى عدوى بكتيرية يصعب علاجها ، مع ضرورة التأكد من استخدام منتجات معينة للعناية بالشعر لضمان عدم حدوث مضاعفات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6944 ] نشر منذ 11 ساعة

الله يعين ويحفظنا ويبعدنا عن وساوسكم هذه كله شغل وساوس وتوقعات ***
*
يقولك : اذا جاتك حكة بالخشم وبعدها حكة بالأذن * أحذر قد تكون مصاب بداء الأيسكريم بالفانيليا *** ههههههههه
*
عليك بمراجعه طبيب مخ وأسنان *** هههههههههههههههههههههه
*
الله يحفظنا بحفظه ويبعد عنا كل شر ***** والحمد لله على كل حال ***

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *