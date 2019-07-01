أخطاء شائعة تسبب حكة فروة الرأس وتنذر بمضاعفات خطيرة
حذر البروفيسور الألماني “فيليب بابيلاس” من بعض الأخطاء الشائعة التي تسبب حكة فروة الرأس دون الإنتباه إلى مخاطرها .
وأكد “بابيلاس ” أن هناك عدة أسباب تعود غالباً إلى جفاف فرورة الرأس نتيجة عدم ترطيب الشعر مع غسيله المتكرر ، منبهاً إلى ضرورة استعمال بلسم ملطف أو الإستعانة بزيت الزيتون لفترات طويلة .
وقال أنه في حالة ظهور أعراض أخرى مصاحبة للحكة مثل القشرة أو البثور أو الإحمرار ، يجب إستشارة طبيب أمراض جلدية على الفور إذ يمكن أن بسبب فطريات .
كما نبه إلى عدم خدش فرورة الرأس حتى لا تتوغل الفطريات للطبقات الجلدية وتحولها إلى عدوى بكتيرية يصعب علاجها ، مع ضرورة التأكد من استخدام منتجات معينة للعناية بالشعر لضمان عدم حدوث مضاعفات .
رااايق[ عدد التعليقات: 6944 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يعين ويحفظنا ويبعدنا عن وساوسكم هذه كله شغل وساوس وتوقعات ***
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يقولك : اذا جاتك حكة بالخشم وبعدها حكة بالأذن * أحذر قد تكون مصاب بداء الأيسكريم بالفانيليا *** ههههههههه
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عليك بمراجعه طبيب مخ وأسنان *** هههههههههههههههههههههه
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الله يحفظنا بحفظه ويبعد عنا كل شر ***** والحمد لله على كل حال ***