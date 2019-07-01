نصائح هامة لا تنساها عند صيانة السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تٌعد صيانة السيارات أمر ضروري للغاية وأكثر أهمية للحفاظ على نفس القدر من القوة والعزم الذي تأتي به السيارة وهي جديدة، لامتلاكها الكثير من الأجزاء المتحركة، وهو ما يجعل من السهل تعرضها للأعطال التي قد تؤثر على أنظمتها المختلفة.

في هذا الصدد قدم خبراء في مجال السيارات 7 نصائح يجب اتباعها عند صيانة السيارة ، وهي :

– تغييرات الزيوت والفلاتر : أكد الخبراء في السيارات أن بعض السيارات يمكن أن تنخفض قوتها بمقدار يصل إلى 20 حصان في حالة تم تغيير الزيت الخاص بها بشكل جيد وباستخدام نوع الزيت الموصى به من قبل الشركة.

– فلتر الهواء : أثناء تغيير زيت المحرك، يكون عادة من الجيد تفقد فلاتر الهواء كذلك، حيث من السهل إخراجها ، ويفضل استبدالها كل عام تقريباً.

– أقراص المكابح : لا توجد الكثير من القطع داخل السيارة بنفس أهمية المكابح، حيث أنها هي المسؤولة عن المساعدة في وقف السيارة بالطوارئ .

– تبديل الإطارات : كما هو الحال مع المكابح، تعد الإطارات أحد أهم أجزاء السيارة والمسؤولة عن ثباتها واحتكاكها بالأرض، لذا من المهم فحصها بشكل دوري .

– الفحص : من الضروري للغاية أن يتم عقد فحص عام للسيارة بشكل سنوي للتأكد من كل أجهزتها وأنظمتها وتقنياتها تعمل كما يجب، وهو ما يساهم بحل المشكلات التي قد تظهر بشكل مبكر ودون أي مضاعفات قد يتم الشعور بها لاحقاً.

– البطارية : تمتلك السيارات العديد من القطع التي لا يوجد حاجة لتغييرها سوى كل بضعة شهور أو حتى سنوات، مما يجعل نسيان وجوب تفحصها أمر سهل، وهو ما يتضمن البطاريات، والتي تدوم عادة ما بين 3 إلى 5 سنوات، حيث أنه رغم ذلك، قد تجد بشكل مفاجئ أنها توقفت عن العمل في طقس بارد أو حار للغاية مما لا يسمح بتشغيل المكيف.

-الخراطيم والأحزمة : هذا وفي النهاية يجب أيضاً ألا ننسى مدى ضرورة فحص الخراطيم والأحزمة المختلفة بعد استخدام السيارة لفترة طويلة.