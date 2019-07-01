مرشح رئاسة النصر يعتزم الإبقاء على عضو بالمجلس السابق ويتمنى عودة ” آل سويلم “

ماجد محمد(صدى):

على الرغم من تقدم رجل الأعمال ” نصر النصر ” بالترشح لرئاسة نادي النصر إلا أنه أكد أنه يتمنى عودة الرئيس السابق لـ “العالمي ” سعود آل سويلم .

جاء ذلك تعليقاً على رحيل “آل سويلم ” وقرار مد فترة الترشح لرئاسة النادي في تصريحات لفضائية “24 رياضة ” ، مشيداً بالنجاحات الهامة التي حققها آل سويلم .

وقال “النصر ” : استقرار النادي ومصلحته فوق أي اعتبار، سواء بمد فترة الإنتخابات من عدمها .

كما كشف عن عزمه الإستعانة بالمدير التنفيذي للنادي “احمد البريكي ” حال فوزه في الإنتخابات ، مؤكداً ان كفاءته الكبرى تجعله مكسب لأي إدارة .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة قررت مد فترة الترشح بعدما تقدما ” رجل الأعمال نصر النصر ، والقانوني صالح الأطرم ” بأورقاهما للترشح .