4 لاعبين باقون مع الأهلي بأوامر من ” الصائغ ” 

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ أن كلاً من عمر السومة والثلاثي حسين المقهوي، ومعتز هوساوي، ومهند عسيري، باقون في النادي ولن يغادروا وأن عقودهم سارية.

وأشار الصائغ إلى أن عشقه للأهلي دفعه لقبول تولي مهمة رئاسة مجلس إدارة النادي، موضحا أن النادي يسعى للتعاقد مع صانع ألعاب ليصنع الفارق مع زملائه.

واعتبر رئيس النادي الأهلي أن قرار تقليص اللاعبين الأجانب في الأندية قرار صائب، كونه سيمنح الفرصة لللاعب السعودي، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المنتخب.