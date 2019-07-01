أرامكو وتعليم الرياض تُطلقان البرنامج الصيفي طموح

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشنت شركة أرامكو بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة الرياض برنامجها الصيفي “طموح” بمقر إدارة الموهوبات والذي سُينفذ على مدى ستة أسابيع، خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق ٢٧ شوال وحتى ٨ ذي الحجة ١٤٤٠هـ

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بمنطقة الرياض د.مها فلاته أن البرنامج يهدف إلى استدامة تطوير الفتيات ومساعدتهم على التحضير للقبول بأهم الجامعات العالمية، حيث يلتحق طلاب البرنامج الصيفي بفصول دراسية باللغة الانجليزية بواقع ٧ساعات يومياً تعدهم للتحضير لاختبارات SAT-IELTS، كما يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات والانشطة العلمية التطبيقية مثل: علوم الأرض، وهندسة البترول وعدد من المهارات الحياتية وتطوير الذات.

وبينت أن العمل بدأ على البرنامج باستقطاب الطالبات من بداية شهر رمضان ، وقد تم توزيع الطالبات من المرحلتين المتوسطة والثانوية في ثلاث مستويات، بترشيح ١٠٠ طالبة حصلن على معدلات ٩٠ فأعلى في المواد العلمية واللغة الانجليزية ، مشيرة أنه سيتم مرافقة الطالبات في الستة أسابيع القادمة خمس معلمات فيزياء وكيمياء ولغة انجليزية ومعلمات من أرامكو كما سيتم تعريف الطالبات بالبرنامج وتوزيع دليل اللوائح وتأهيلهن للبدء والانطلاقة فيه .