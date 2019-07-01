عشر نصائح بسيطة لحماية عيون طفلك

فيصل العنزي(صدى):

وجه الدكتور وليد بدر زميل كليه الجراحيين الملكية البريطانية وزميل جامعة تفتس بالولايات المتحدة الأمريكية والدكتور بقسم العيون – مستشفى الحمادى بالرياض عدة نصائح لحماية عيون الأطفال

1- احرص على تناول طفلك للخضروات والفواكه الطازجة باستمرار خاصة الجزر والسبانخ والبروكلى.

2- وفر لطفلك الاضاءة المناسبة خاصة فى أوقات القرءاة والمذاكرة .

3- امنح طفلك راحة لبعض الوقت (15 دقيقه) عند المذاكرة لفترات طويلة وانصحه برمش العين عدة مرات.

4- امنع طفلك من النظر المباشر الى الشمس واحرص على ارتدائه للنظارات الشمسية الأصلية .

5- احرص على ارتداء طفلك لنظارات حماية عند ممارسة الرياضات العنيفة .

6- امنع طفلك من حك عينيه واذا لاحظت ذلك فعليك بزيارة طبيب العيون .

7- تجنب رش اى نوع من أنواع الاسبراى (Spray) أمام أعين طفلك .

8- على الطفل اخبار أبويه أو معلميه اذا كان لايرى السبورة بوضوح ويجب زيارة طبيب العيون لتحديد مدى احتياجه لنظارة طبية.

9- تجنب وجود الأشياء الحادة مثل المقصات أو ماشابه بالقرب من طفلك .

10- تجنب استخدام طفلك للتلفاز، الأجهزه الذكية وألعاب الفيديو لفترات طويلة واتبع توصيات الأكاديمية الأمريكية للعيون فى هذا الشأن .

• أقل من سنتين : لا يسمح باستخدامها .

• من 3-5 سنوات : ساعة باليوم .

• من 6-18 سنة : ساعتين باليوم .

_______