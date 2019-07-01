  • الإثنين 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. جسم مجهول يحلق فوق المنطقة المحرمة بعد ساعات من لقاء كيم وترامب

جسم مجهول يحلق فوق المنطقة المحرمة بعد ساعات من لقاء كيم وترامب

جسم مجهول يحلق فوق المنطقة المحرمة بعد ساعات من لقاء كيم وترامب
سول(صدى):

رصد رادار تابع هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أثار تحليق جسم مجهول ، اليوم الأثنين ، فوق الجزء المركزي من المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين ، عقب ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون .

يذكر أن ترامب بعد هذا اللقاء أصبح أول رئيس أميريكي تطأ قدمه أرض كوريا الشمالية ، حيث اتفق مع الرئيس الكوري على استئناف المحادثات على مستوى العمل بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

يُشار أنه تعد المنطقة منزوعة السلاح، والتي يُطلق عليها ” المنطقة المحرمة ” الحدود الأكثر تحصيناً في العالم، حيث سبق أن تبادلت الكوريتان إطلاق النار من حين لآخر، وذلك قبل أن تدخل كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 5 دقائق

ترمب زيارته لور مو على شان سواد عيونكم يبيكم تنشغلون بالا ستقبال واستخباراته فوقه تكشف كل شى عندكم الزياره ليست لسواد وجوهكم خلاص اكتشفوا الطلوب وراحوا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *