جسم مجهول يحلق فوق المنطقة المحرمة بعد ساعات من لقاء كيم وترامب

سول(صدى):

رصد رادار تابع هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أثار تحليق جسم مجهول ، اليوم الأثنين ، فوق الجزء المركزي من المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين ، عقب ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون .

يذكر أن ترامب بعد هذا اللقاء أصبح أول رئيس أميريكي تطأ قدمه أرض كوريا الشمالية ، حيث اتفق مع الرئيس الكوري على استئناف المحادثات على مستوى العمل بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

يُشار أنه تعد المنطقة منزوعة السلاح، والتي يُطلق عليها ” المنطقة المحرمة ” الحدود الأكثر تحصيناً في العالم، حيث سبق أن تبادلت الكوريتان إطلاق النار من حين لآخر، وذلك قبل أن تدخل كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي.