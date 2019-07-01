جسم مجهول يحلق فوق المنطقة المحرمة بعد ساعات من لقاء كيم وترامب
رصد رادار تابع هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أثار تحليق جسم مجهول ، اليوم الأثنين ، فوق الجزء المركزي من المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين ، عقب ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون .
يذكر أن ترامب بعد هذا اللقاء أصبح أول رئيس أميريكي تطأ قدمه أرض كوريا الشمالية ، حيث اتفق مع الرئيس الكوري على استئناف المحادثات على مستوى العمل بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
يُشار أنه تعد المنطقة منزوعة السلاح، والتي يُطلق عليها ” المنطقة المحرمة ” الحدود الأكثر تحصيناً في العالم، حيث سبق أن تبادلت الكوريتان إطلاق النار من حين لآخر، وذلك قبل أن تدخل كوريا الشمالية في محادثات بشأن برنامجها النووي.
مغرد[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 5 دقائق
ترمب زيارته لور مو على شان سواد عيونكم يبيكم تنشغلون بالا ستقبال واستخباراته فوقه تكشف كل شى عندكم الزياره ليست لسواد وجوهكم خلاص اكتشفوا الطلوب وراحوا