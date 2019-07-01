بالفيديو.. أصالة تذعن لمطالب فجر السعيد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

استجابت النجمة السورية أصالة نصري، لمطالب الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بحذف الصورة والفيديو الذي نشرتهما عبر حسابها على إنستغرام.

وقالت فجر السعيد، أن رمزية ” الحذاء ” الأحمر، إهانة لدولة البحرين، لافتًة إلى أنه نفس لون علم البحريني، والجواز البحريني مشددًة على أن هذا لا يصح لأن أصالة، تحمل الجنسية البحرينية.

وأشارت الإعلامية الكويتية إلى أن هناك احتمالية بأن أصالة، لم تقصد إهانة البحرين بهذا الفيديو وأنه ربما تكون نيتها طيبة، ولذلك لابد من حذف الفيديو لأنه تم تنبيهها؛ لتستجيب أصالة لمطالب فجر السعيد رغم الخلافات بينهما، وتحذف الصورة والفيديو.