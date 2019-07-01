عبدالله غل يعتزم تأسيس حزب سياسي جديد مع شخصية بارزة 

أنقرة(صدى):

يعتزم الرئيس التركي السابق عبد الله غل، تأسيس حزب سياسي مع الاقتصادي البارز علي باباجان، الذي شغل مناصب هامة في الحكومات التركية السابقة، كمسؤول عن الشؤون الاقتصادية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عبد الله غل ينوي توكيل باباجان لإبلاغ أردوغان بالحزب الجديد، وذلك في خطوة مشابهة لما قام به أردوغان ورفاقه عند تأسيسهم حزب العدالة والتنمية، عندما أبلغوا أستاذهم في السياسة نجم الدين أربكان، زعيم الحزب السياسي الذي كانوا ينتمون إليه.

كما أن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ينوي تشكيل حزب جديد بمشاركة عدد من نواب حزب العدالة والتنمية، بينما تتضارب الأنباء حول احتمال توحّد الحزبين المحتملين بزعامة عبد الله غل وداود أوغلو، أم أن كل واحد منهما سيتخذ مسارًا سياسيًا منفردًا، حيث يرغب أوغلو في تسمية حزبه الجديد بـ الحريات والعدالة أو الرفاه والعدالة.