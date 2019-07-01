آداء ميزانية 2019.. تراجع العجز لأقل مستوياته منذ 5 سنوات وارتفاع الإحتياطي الأجنبي

عادل الحربي(صدى):

في مؤشر جديد لتحسن إقتصاد المملكة ، توقعت بيانات مؤسسة “جدوى ” للإستثمار تراجع عجز الميزانية بنهاية 2019 ليسجل 168 مليار ريال وهو أقل مستوى له منذ خمس سنوات .

يأتي ذلك بعد إلتزام المملكة بخطة إنفاق تعمل على تحقيق التوازن المالي ، إذ ستحافظ المملكة على ريادتها كأبر اقتصاد عربي على صيد نفقات بقيمة ” 1.106 ” ترليون ريال ، مع هبوط العجز الفعلي بالموازنة إلى 5.5 % مقارنةً بـ 5.9 % للعام الماضي وفقاً للتقرير .

ومن المقرر أن يتم تمويل العجز من خلال إصدار سندات دولية ومحلية مع إرتفاع الإحتياطي الخارجي إلى 508 مليار دولار مقارنةً بـ 496 مليار دولار بنهاية 2018 .

أما الناتج المحلي الإجمالي فسيرتفع إلى 22.1 % مقارنةً بـ 19.1 % لعام 2018 ، مع إيرادات عامة بقيمة 938 مليار ريال عن العام الجاري .

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