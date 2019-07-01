بعد يومين من الزفاف.. رجل في دعوى نشوز ” زوجتي مكسوفة مني “

القاهرة(صدى):

في قضية مثيرة للجدل ، أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالقاهرة ، بسبب خجلها منه وهروبها من منزل الزوجية بعد يومين فقط من عُرسهما .

وتفصيلاً فقد قال الزوج أنه خطب زوجته منذ عام ولم يلحظ عليها أمر غريب إلا أنه فوجئ بدخولها في نوبة بكاء بمجرد دخولهما عش الزوجية ، مؤكداً أنه حاول أن يهدأ من روعها ، إلا أنها أصرت على الإستقلال بغرفتها ثم فوجئ بعودتها إلى منزل أسرتها دون سابق إنذار .

وقال الزوج في دعواه : زوجتي تركت منزل الزوجية بعد يومين من جوازنا، حاملة ملابسها ولا تريد العودة.. مكسوفة مني .

وأضاف أنه يريد إثبات نشوزها علًها تفكر في العودة بعدما استنزف الطرق الودية ، منتظراً بت القضاء في أمرهما .