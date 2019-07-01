آل الشيخ يعلن عن تنظيم حفلة تاريخية عالمية لعبدالمجيد عبدالله 

الرياض(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن تنظيم حفلة تاريخية عالمية، تحت مسمى ” مجيديات ” للفنان عبدالمجيد عبدالله؛ ضمن موسم الرياض.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” ، قائلا: ” اجتمعت اليوم مع أخي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، واتفقت معه في موسم الرياض على حفلة تاريخية عالمية بمسمى مجيديات، تكريماً لأحد عمالقة الفن العربي “.

ومن جهته، قال الفنان عبدالمجيد عبدالله على تغريدة آل الشيخ: ” وزيرنا أبوناصر مبدّع واللي شفته الليلة من فعاليات موسم الرياض الذي سينطلق في منتصف أكتوبر والتجهيزات العالمية شيء غير عادي وانتظروني في مجيديات “.