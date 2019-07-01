آل الشيخ يعلن عن تنظيم حفلة تاريخية عالمية لعبدالمجيد عبدالله
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن تنظيم حفلة تاريخية عالمية، تحت مسمى ” مجيديات ” للفنان عبدالمجيد عبدالله؛ ضمن موسم الرياض.
وأضاف آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” ، قائلا: ” اجتمعت اليوم مع أخي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، واتفقت معه في موسم الرياض على حفلة تاريخية عالمية بمسمى مجيديات، تكريماً لأحد عمالقة الفن العربي “.
ومن جهته، قال الفنان عبدالمجيد عبدالله على تغريدة آل الشيخ: ” وزيرنا أبوناصر مبدّع واللي شفته الليلة من فعاليات موسم الرياض الذي سينطلق في منتصف أكتوبر والتجهيزات العالمية شيء غير عادي وانتظروني في مجيديات “.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 15 ساعة
آل الشيخ يعلن عن تنظيم حفلة تاريخية عالمية لعبدالمجيد عبدالله اخبر ان ابو عبدالله كان يتعالج لفترة طويلة من مرض الاذن الوسطي التي كان يعاني منه دئما ورجع للسعودية قبل عدة اشهر هل هو مستعد لمثل هذا الحفل الكبير
ABO A7MD[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم احفظ هذا الوطن من كل شر ومكروه ، اللهم احفظ قادتنا وارزقهم البطانة الصالحة .
اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي ، اللهم سدد رميهم واجعل الدائرة على عدوهم .
رااايق[ عدد التعليقات: 6944 ] نشر منذ 11 ساعة
حفلة تاريخية عالمية ***!!!!!
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ليه بيحضرها المتنبي وبيتهوفن مثلاً ***
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قال حفلة تاريخية عالمية قال ***!!
fares[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 11 ساعة
مشي حالك