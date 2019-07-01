جريمة مروعة.. قتل زوجته ثم انتحر بـ15 طعنه بسبب جوالها

لندن(صدى):

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن جريمة قتل مروعة لزوجة شابة على يد زوجها الذي لحقها إنتحاراً عقب كشفه خيانتها من خلال هاتفها .

وتفصيلاً ، فقد إندلع شجار حاد بين الزوجين بعدما إطلع الرجل على رسائل غرامية على جوالها أثناء نومها ، ليكشف عن خيانتها منذ 5 أشهر ، لتنتهي الواقعة بـ 8 طعنة متفرقة برقبة الزوجة وظهرها وبطنها .

وقال الجيران أن السيدة ظهرت طالبة المساعدة بينما كان جسدها غارقاً في الدماء حتى سقطت جثة هامدة أمام منزلها ، وعندما وصلت الشرطة وجدت الزوج” كريج ستيوارت ” في بركة من الدماء إثر 8 طعنات متفرقة .

وأفادت “دانييل لكستون ” صديقة الزوجة بأنها أخبرتها أنها على علاقة بالفعل برجل آخر وأنها وزوجها يعشيان معاً من أجل طفليهما فقط .