جريمة مروعة.. قتل زوجته ثم انتحر بـ15 طعنه بسبب جوالها
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن جريمة قتل مروعة لزوجة شابة على يد زوجها الذي لحقها إنتحاراً عقب كشفه خيانتها من خلال هاتفها .
وتفصيلاً ، فقد إندلع شجار حاد بين الزوجين بعدما إطلع الرجل على رسائل غرامية على جوالها أثناء نومها ، ليكشف عن خيانتها منذ 5 أشهر ، لتنتهي الواقعة بـ 8 طعنة متفرقة برقبة الزوجة وظهرها وبطنها .
وقال الجيران أن السيدة ظهرت طالبة المساعدة بينما كان جسدها غارقاً في الدماء حتى سقطت جثة هامدة أمام منزلها ، وعندما وصلت الشرطة وجدت الزوج” كريج ستيوارت ” في بركة من الدماء إثر 8 طعنات متفرقة .
وأفادت “دانييل لكستون ” صديقة الزوجة بأنها أخبرتها أنها على علاقة بالفعل برجل آخر وأنها وزوجها يعشيان معاً من أجل طفليهما فقط .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76790 ] نشر منذ 12 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2632 ] نشر منذ 11 ساعة
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 5 ساعات
قلعته هو وأياها
عيشتهم عيشة قطاوة
كل يوم مع قطو😐