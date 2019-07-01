نشر : منذ 1 ساعة 2٬101 1 اخبار رياضية أحمد عسيري يوقع للتعاون رسميا نواف السالم(صدى): نجحت إدارة نادي التعاون، اليوم الاثنين، في إنهاء إجراءات ضم اللاعب أحمد عسيري، رسميًا. ووقع اللاعب عسيري عقده مع التعاون، والذي يمتد لثلاثة مواسم بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم. الوسوم:التعاون
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1025 ] نشر منذ 59 دقيقة
وقع اللاعب عسيري عقده مع التعاون، والذي يمتد لثلاثة مواسم بمقر النادي وتم الاستغناء ايضا عن الكبتن جمال باجندوح انصح الكبتن لايروح بعيد لو طرق ابوب القلعة الخضراء سوف يرحبون به ويوقعو عقد معه للمواسم القادمه