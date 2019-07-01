أحمد عسيري يوقع للتعاون رسميا

نواف السالم(صدى):

نجحت إدارة نادي التعاون، اليوم الاثنين، في إنهاء إجراءات ضم اللاعب أحمد عسيري، رسميًا.

ووقع اللاعب عسيري عقده مع التعاون، والذي يمتد لثلاثة مواسم بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم.