بالفيديو.. عضوة كونجرس تشن هجوما على إيفانكا ترامب بسبب نقاشها مع ماكرون

واشنطن(صدى):

تعرضت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، للعديد من الانتقادات، عقب انتشار فيديو لها يوضح تدخلها في نقاش عن العدالة الاجتماعية ، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جستن ترودو ، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي .

وعلقت عضوة في الكونجرس الأمريكي ” ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ” ، على الفيديو أن إيفانكا ، دبلوماسية غير مؤهلة ، حيث لم تٌشارك في النقاش بصورة فعالة ، وتطرقت عن “هيمنة الذكور”، وكانت تلوّح بيدها ، جاء ذلك خلال مشاركتها في القمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وقالت ألكساندريا، الولايات المتحدة في حاجة إلى رئيسنا لإنجاح القمة العشرين، وإحضار دبلوماسي مؤهل لهذا الغرض لن يحدث ضررا .

الجدير بالذكر سبق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تهكم على النائبة الأمريكية الشابة ، في شهر أبريل ، بوصفها “نادلة بار صغيرة”، بسبب عملها السابق في إحدى الحانات.