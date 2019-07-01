” أجير ” .. تبادل العمالة بين المنشآت تبعا لبعض الاشتراطات

نايف السالم(صدى):

كشف مدير برنامج ” أجير ” لخدمات العمالة المتبادلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبدالعزيز أبابطين، اليوم الاثنين، أن البرنامج يتيح لمنشآت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق في قطاعات “التشييد والبناء، والصيدليات، والقطاع الزراعي” عرض خدمات عمالتها الفائضة في سوق العمل

وأضاف ” أبابطين ” أنه يتيح أيضًا استعراض عمالة المنشآت الأخرى المطروحة وطلب التعاقد معها؛ كما يشترط البرنامج لإتاحة تبادل العمالة بين المنشآت: أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر المنخفض على الأقل.

وذلك بالإضافة إلى أن تكون المنشأتان المبتادلتان تعملان في ذات النشاط، وألا تزيد نسبة العمالة عن 20% من عمالة المنشأة؛ كما يشترط أن يكون العامل أساسيا عند إعارته، وأن تكون إقامته سارية، وأن يسجل العقد في برنامج ” أجير ” ويوثق في الغرفة التجارية، وألا تزيد مدة الإعارة على 12 شهرا.