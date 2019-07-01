مخاوف من إحالة الدكتورة خلود للنيابة الكويتية ضمن عدد من المشاهير

خالد الظفيري(صدى):

استجابت وزارة الصحة الكويتية لشكوى بعض الأطباء من ترويج بعض المشاهير لمنتجات صحية غير مرخصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وأعلنت الوزارة اليوم الإثنين في بيان لها ، عن إحالة عدد من المشاهير للنيابة العامة لإرتكابهم تلك المخالفة القانونية .

وأثار النبأ المخاوف من إحالة الفاشينستا الكويتية ” الدكتورة خلود ” ضمن هؤلاء المشاهير الذين لم يتم الكشف عن اسماءهم ، إذ اتهمها مؤخراً احد الأطباء بالترويج لمنتج مضلل بزعم فقدان الوزن .

ولم يتم توضيح موقف الدكتورة خلود بعد ، أو نفيها أو أحد من ذويها لتلك الشكوك التي تنذر بعقوبة الحبس مدة تصل إلى عام مع غرامة تصل إلى 1000 دينار أو إحدى العقوبتين حال ثبوت إدانتها.