مخاوف من إحالة الدكتورة خلود للنيابة الكويتية ضمن عدد من المشاهير
استجابت وزارة الصحة الكويتية لشكوى بعض الأطباء من ترويج بعض المشاهير لمنتجات صحية غير مرخصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وأعلنت الوزارة اليوم الإثنين في بيان لها ، عن إحالة عدد من المشاهير للنيابة العامة لإرتكابهم تلك المخالفة القانونية .
وأثار النبأ المخاوف من إحالة الفاشينستا الكويتية ” الدكتورة خلود ” ضمن هؤلاء المشاهير الذين لم يتم الكشف عن اسماءهم ، إذ اتهمها مؤخراً احد الأطباء بالترويج لمنتج مضلل بزعم فقدان الوزن .
ولم يتم توضيح موقف الدكتورة خلود بعد ، أو نفيها أو أحد من ذويها لتلك الشكوك التي تنذر بعقوبة الحبس مدة تصل إلى عام مع غرامة تصل إلى 1000 دينار أو إحدى العقوبتين حال ثبوت إدانتها.
ناصر الريمي[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 12 ساعة
يجب احالتها للنيابه
واحالة كل من يروج من المشاهير لدهون وعطور الاخونج لانها جلبت الاحزان والهبل والدروشه على المجتمعات العربيه كلها
مروان الناصر[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 12 ساعة
بسبب موجة التدين السابقه استغلت معظم شركات الاخونج للدهون دروشة المهابيل وباعتهم دهون وبخور مضروبه بالمليارات وكان للمشاهير دور بارز في هذا الامر .
رااايق[ عدد التعليقات: 6944 ] نشر منذ 11 ساعة
دام أنها تقول الدهون تتحول عضلات ***!!! هههههههههههههه
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ما فيه أسمن من السمين الا الدب ** هههههههههههه
زهير النوفل[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 11 ساعة
اخي مروان الناصر جزاك الله خير
هذه ماهي موجة التدين هذه نسميها موجه الظلام
ولو كانت موجة التدين كما ذكرت فكنا لم نرى مثل هذا الغش في العطور الدينيه من بخور ودهون وفي المطاعم والمحلات التجاريه .
الاسلام هو النور والعدل وعدم استغلال عواطف الناس الطيبه لتمرير بضاعه فاسده .
واجزم ان القادم افضل ان شاء الله تعالى ولن تنطلي حيل ومكر هؤلاء الغشاشين على المجتمع .
زائر[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 11 ساعة
بصراحة المفروض هذي الظاهرة لابد ان تنقرض ويتم محاسبتهم اذا لا يكون عندهم تصريح للاعلان او انهم ثقة
اقسم بالله الحريم اصبح حالهم مؤسف وهم يدخلون محلات ومع الرجال عشان تصور منتج او تسوي اعلان ووصل الدلاخه فيهم حتى مطاعم الشورما يصورون فيها عشان يعطيها صحن عربي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49686 ] نشر منذ 5 ساعات
الدكتورةخلود وغيرها من المشاهير مالهم ذنب
مشاهير ولقت مشاخير ينضحك عليها
هذا كل مافي الأمر😂😂😂😂😂