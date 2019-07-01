بالفيديو.. حقيقة وصية الفنان الراحل عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

القاهرة(صدى):

أثير الجدل مجددا بعد وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف، صباح اليوم الاثنين، حول قصة قديمة تتعلق بوصيته بعد وفاته بحرق أفلامه.

وكان الفنان الراحل قد فجر مفاجأة أثناء مشاركته وتكريمه في مهرجان ” نجم العرب ” ، في يناير عام 2018؛ حيث لم يكشف حينها السبب وراء طلبه هذا، إلا أنه قال: ” أعرف أنني سأتعرض لهجوم بسبب طلبي، ولكني أحب أن أعبرعما بداخلي ” .

ولكن، أوضح عزت أبو عوف، وقتها من خلال فيديو نشرته زوجته أميرة أبو عوف، عبر صفحتها على ” فيسبوك ” ، أن كلامه تم تحريفه؛ لافتًا إلى أنه كان يُعرب عن سعادته بالتكريم وهو على قيد الحياة، بدلًا من تكريمه بعد وفاته.

وصرح أبو عوف خلال التكريم: ” يمكنكم بعد وفاة الفنان حرق أفلامه إن كان ممثلًا سيئًا، ولكن شكرًا للتكريم على قيد الحياة ” .

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