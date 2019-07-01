كوثر الأربش تفتح النار على ” النسويات ” : مشروع تخريبي بقيادة قطر وحزب الله
كشفت الكاتبة وعضو مجلس الشورى ” كوثر الأربش ” عن مخططات تخريبية لحركات نسوية بالمملكة تهدف إلى هدم القيم الأخلاقية والتننكر للدين والوطن من خلال استقطاب المعارضين المأجورين وفيتات مخدوعات بزعم الحرية وبعض الإغراءات .
جاء ذلك رداً على الهاشتاج الذي أطلقته تلك الجماعات بعنوان ” إعفاء كوثر الأربش ” على الرغم من خدمتها للأهداف الحقيقية لحقوق المرأة وحريتها ، مؤكدة أن هدفهم الحقيقي إسقاط المثقفين والشخصيات الوطنية لهدم قدوة المجتمع .
وأكدت ” الأربش ” أن هناك مشروع تدميري يقف ورائهم بعد تنفيذ خطة إسقاط العلماء والمفكرين والمسؤوليين ، مؤكدة أن استخدامهم الألفاظ البذيئة ضمن مخططهم لهدم الأخلاقيات .
وكشفت ” الأربش ” عن أكثر من محاولة سابقة للنيل منها بعدما رفضت الإنضمام إليهم عام 2010 فور الكشف عن عضوية أسماء غير وطنية تسعي للنيل من رموز المملكة .
وطالبت “الأربش ” الجهات المختصة بضرورة التحقيق بشأن تلك ” النسويات ” للتحري عن مصادرها وتمويلها ، مشيرة إلى أنها لا تستبعد ضلوع أنصار حزب الله الإرهابي وقطر في توجيهها .
القرشي[ عدد التعليقات: 2614 ] نشر منذ 20 دقيقة
يا أستاذتي الكريمة بالنسبة للحركات النسوية التي تكتب في تويتر هي حركات نسوية خارجية تدعمها حركات نسوية
أخرى من الداخل هدفهم الأول والأخير هو تجريد المجتمع من دينه وإحلال القوانين الوضعية التي تمكن المرأة
من السيطرة الكاملة على الأسرة والمجتمع والوطن وتهميش دور الرجل في قيادته للأسرة وإقصائه تمامآ من المشهد
العام ومن الطبيعي لو حدث لهم ذلك وتمكنوا من فرض أجندتهم الشيطانية تلك و المدعومة من الغرب عندها
سينهار المجتمع الإسلامي المحافظ ويحل مكانه مجتمع جديد بأفكار غربية إلحادية مجتمع مفكك يخلوا من القيم
والأخلاق والدين هذا هو والله هدفهم يا أستاذتي الكريمة .
ولكن أسأل ؟ أين يد الدولة عنهم ؟ لماذا لا توقفهم عند حدهم ونحن نقرأ مع كل إشراقة شمس قرارات عجيبة
غريبة تمنح المرأة حقوقآ ليست من حقوقها وما أنزل الله بها من سلطان !!!
أستاذتي الكريمة : إذا لم يضرب على يد تلك النسوة بيد من حديد وإيقافهن عند حدهن وإيقاف تلك القرارات
الغريبة التي صدرت والتي ستصدر فأنتظري ما هو أسواء مما يحدث الأن ,,, اللهم قد بلغت الله فأشهد