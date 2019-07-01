كوثر الأربش تفتح النار على ” النسويات ” : مشروع تخريبي بقيادة قطر وحزب الله

نايف السالم(صدى):

كشفت الكاتبة وعضو مجلس الشورى ” كوثر الأربش ” عن مخططات تخريبية لحركات نسوية بالمملكة تهدف إلى هدم القيم الأخلاقية والتننكر للدين والوطن من خلال استقطاب المعارضين المأجورين وفيتات مخدوعات بزعم الحرية وبعض الإغراءات .

جاء ذلك رداً على الهاشتاج الذي أطلقته تلك الجماعات بعنوان ” إعفاء كوثر الأربش ” على الرغم من خدمتها للأهداف الحقيقية لحقوق المرأة وحريتها ، مؤكدة أن هدفهم الحقيقي إسقاط المثقفين والشخصيات الوطنية لهدم قدوة المجتمع .

وأكدت ” الأربش ” أن هناك مشروع تدميري يقف ورائهم بعد تنفيذ خطة إسقاط العلماء والمفكرين والمسؤوليين ، مؤكدة أن استخدامهم الألفاظ البذيئة ضمن مخططهم لهدم الأخلاقيات .

وكشفت ” الأربش ” عن أكثر من محاولة سابقة للنيل منها بعدما رفضت الإنضمام إليهم عام 2010 فور الكشف عن عضوية أسماء غير وطنية تسعي للنيل من رموز المملكة .

وطالبت “الأربش ” الجهات المختصة بضرورة التحقيق بشأن تلك ” النسويات ” للتحري عن مصادرها وتمويلها ، مشيرة إلى أنها لا تستبعد ضلوع أنصار حزب الله الإرهابي وقطر في توجيهها .