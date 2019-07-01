الشؤون الإسلامية تنظم ملتقى المحجة البيضاء النسائي في رحاب جامعة الملك خالد بعسير

سعيد العجل(صدى):

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة عسير، بالتعاون مع جامعة الملك خالد ” الملتقى الدعوي النسائي “المحجة البيضاء”، وذلك يوم الأحد المقبل، بالمسرح الكبير في حرم الجامعة بحي القريقر بابها .

ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بدء من يوم بعد غد الأحد إقامة ندوتين علميتين ، حيث تنطلق الندوة الأولى في اليوم الأول الساعة الخامسة عصراً بعنوان: (أعظم الحقوق )، وتديرها الأستاذة لمياء القزلان ، وتلقيها الأستاذة مزنة الحضيف ، و الأستاذة جهان السراج ، أما الندوة الثانية فتقام الساعة السابعة مساءً بعنوان: (الظلم العظيم ) وتديرها الأستاذة إيمان الشلفان وتلقيها الاستاذة لمياء القزلان ، والاستاذة جهان السراج .

وفي اليوم الثاني تقام الندوة الأولى بعنوان ” شركيات معاصرة ” ، تديرها الأستاذة جهان السراج ، وتلقيها الاستاذة تهاني الشمري ، والاستاذة لمياء القزلان ، و تقام الندوة الثانية في ذات اليوم بعنوان:(البدع تميت السنن) وتدير الندوة الاستاذة مزنة الحضيف ، وتلقيها الاستاذة إيمان الشلفان ، والاستاذة جهان السراج .

ويختتم الملتقى يوم الثلاثاء بإقامة ندوتين الأولى بعنوان : ( مضلات الفتن )، وتديرها الأستاذة لمياء القزلان وتلقيها الاستاذة تهاني الشمري ، والاستاذة مزنة الحضيف ، والندوة الثانية بعنوان: ( أسباب الثبات على الدين) تدير الندوة الاستاذة جهان السراج ، وتلقيها الاستاذة إيمان الشلفان والاستاذة مزنة الحضيف .

ويأتي هذا الملتقى ضمن البرامج التوعوية والإرشادية الذي تنظمها الوزارة بمختلف مناطق المملكة؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة.