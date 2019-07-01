5 نصائح للأمهات للحفاظ على برودة الأطفال في الطقس الحار
حث خبراء الآباء والأمهات على اتباع مجموعة من النصائح المفيدة للحفاظ على صحة وبرودة الأطفال في فصل الصيف منها أولا.. إبقاء الأطفال في الظل: من المعروف بأن أشعة الشمس الحارقة لها تأثيرات سلبية على الصحة، لذا ينبغي إبقاء الأطفال في الظل وتجنيبهم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع.
ثانيا.. الحفاظ على رطوبة أجسامهم: يُنصح الحرص على أن يتناول الأطفال السوائل بشكل مستمر، للحفاظ على رطوبة أجسامهم والوقاية من الإصابة بالجفاف.
ثالثا.. استخدام القبعات والمظلات:لحماية الأطفال من حرارة الشمس، يُنصح باستخدام القبعات وتثبيت مظلات في عرباتهم أثناء تواجدهم خارج المنزل في أوقات النهار.
رابعا.. استخدام الواقيات الشمسية: يجب دائماً استخدام كريم واقٍ لحماية بشرة أطفالك من الأضرار التي قد تنجم عن تعرضه لأشعة الشمس.
خامسا.. إغلاق الستائر: لضمان نوم مريح للأطفال أثناء النهار، يجب الحرص على إسدال الستائر في غرفة نومهم، وتوفير وسائل تبريد مناسبة مثل المروحة أو التكييف الخفيف.
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