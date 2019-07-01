5 نصائح للأمهات للحفاظ على برودة الأطفال في الطقس الحار 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حث خبراء الآباء والأمهات على اتباع مجموعة من النصائح المفيدة للحفاظ على صحة وبرودة الأطفال في فصل الصيف منها أولا.. إبقاء الأطفال في الظل: من المعروف بأن أشعة الشمس الحارقة لها تأثيرات سلبية على الصحة، لذا ينبغي إبقاء الأطفال في الظل وتجنيبهم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع.

ثانيا.. الحفاظ على رطوبة أجسامهم: يُنصح الحرص على أن يتناول الأطفال السوائل بشكل مستمر، للحفاظ على رطوبة أجسامهم والوقاية من الإصابة بالجفاف.

ثالثا.. استخدام القبعات والمظلات:لحماية الأطفال من حرارة الشمس، يُنصح باستخدام القبعات وتثبيت مظلات في عرباتهم أثناء تواجدهم خارج المنزل في أوقات النهار.

رابعا.. استخدام الواقيات الشمسية: يجب دائماً استخدام كريم واقٍ لحماية بشرة أطفالك من الأضرار التي قد تنجم عن تعرضه لأشعة الشمس.

خامسا.. إغلاق الستائر: لضمان نوم مريح للأطفال أثناء النهار، يجب الحرص على إسدال الستائر في غرفة نومهم، وتوفير وسائل تبريد مناسبة مثل المروحة أو التكييف الخفيف.