” خدر اليدين ” مؤشر قوي على الإصابة بالمرض القاتل 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضح طبيب أن الشعور بخدر اليدين يعتبر أحد المؤشرات القوية على الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، رغم أن البعض لا يلقي بالا بالوخز أو الخدر في يديه.

ووصف الطبيب ارتفاع الضغط بـ ” المرض القاتل ” الناتج غالبا عن نظام غذائي غير صحي، أو زيادة الوزن، أو غياب ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن تناول المزيد من الملح يفاقم خطره، ما يستوجب تناول أقل من 6 جرامات من الملح في اليوم الواحد، ما يعادل ملعقة صغيرة على الأكثر.

وأكد أن تجاهل العلاج يؤدي إلى أمراض خطيرة كالإصابة بتصلب الشرايين، المرتبط بتراكم الكوليسترول وقد ينتهي بانسدادها فتكون النتيجة نوبة قلبية أو سكتة دماغية خاصة أن ارتفاع الضغط يضعف الأوعية الدموية ما يؤدي إلى نزيف في المخ.