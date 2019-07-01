لتوطين الصناعات العسكرية.. الاتفاق مع 3 شركات كورية

حمود العنزي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ” SAMI”، عن مذكرة اتفاق مع 3 شركات تابعة لمجموعة هانوا الكورية الجنوبية الضخمة، وهي هانوا Hanwha Corporation، وهانوا للدفاع Hanwha Defence، وهانوا للأنظمة Hanwha Systems.

وأوضحت الشركة، أن ذلك بهدف بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في السعودية، في خطوة لتعزيز التزامها بتوطين التصنيع العسكري السعودي؛ بينما من المقرر أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم مبدئي هو ” شركة سامي-هانوا لأنظمة الذخائر “.

وستتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، كما سيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة؛ بينما خلال المراحل اللاحقة للمشروع المشترك سيتم تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ، وأنظمة المدفعية، وغيرها الكثير.