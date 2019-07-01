احذري المكملات الغذائية تؤدي للإجهاض

واشنطن(صدى):

دعا مسؤولو الصحة الأمريكيون لأخذ الحذر من بعض أنواع المكملات الغذائية ومستحضرات من الأعشاب، يتم الترويج بأنها تساعد على التخسيس وتعزيز الذاكرة، ولكن ثبت أنها تتسبب في حالات الإجهاض والتشوهات الخلقية للأجنة.

وتحتوي هذه المكملات والمستحضرات على مركب الـ ” فينبوسيتين ” vinpocetine، وهو مادة كيميائية مشتقة من الـ ” فينكامين ” ، هو مركب شبه قلوي يتواجد بشكل طبيعي في بذور الفوكانيا.

وتبين أن تعاطي هذه المادة يساعد على تحسين عملية الأيض في المخ عن طريق تعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى المخ كمادة كيميائية، وتستخدم في المكملات الغذائية المختلفة التي تصرف دون وصفة طبية.

واتضح أن تعاطي هذه المادة، حتى الجرعات الصغيرة منها، يؤدي إلى مواليد بأوزان أقل فضلا عن التسبب في حالات إجهاض، ولذلك يجب على النساء الحوامل أو اللاتي يخططن لإنجاب أطفال تجنب تناول أي مكملات غذائية أو مستحضرات تحتوي على هذا المكون.