وزير الشؤون الإسلامية يتوعد سارقي المياه والكهرباء من المساجد

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن الوزارة تعمل على رصد وتتبع حالات سرقة لكهرباء ومياه المساجد وإحالتها للجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتوقيع العقوبات النظامية .

وأعرب الوزير عن أسفه إزاء السرقة من الكهرباء العامة وخاصة ً بيوت الله من قٍبًل محلات تجارية ومزارع بعضها تابع لأئمة المساجد أنفسهم .

وقال أن الوزارة سبق وحذرت من الأمر في تعميم للإلتزام بالتعليمات ، إذ تتكلف الوزارة وحدها دفع هذه الفواتير فضلاً عن خيانة الأمانة من قٍبل المتورطين ، مشدداً على عدم التهاون معهم .