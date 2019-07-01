وزير الشؤون الإسلامية يتوعد سارقي المياه والكهرباء من المساجد
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن الوزارة تعمل على رصد وتتبع حالات سرقة لكهرباء ومياه المساجد وإحالتها للجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتوقيع العقوبات النظامية .
وأعرب الوزير عن أسفه إزاء السرقة من الكهرباء العامة وخاصة ً بيوت الله من قٍبًل محلات تجارية ومزارع بعضها تابع لأئمة المساجد أنفسهم .
وقال أن الوزارة سبق وحذرت من الأمر في تعميم للإلتزام بالتعليمات ، إذ تتكلف الوزارة وحدها دفع هذه الفواتير فضلاً عن خيانة الأمانة من قٍبل المتورطين ، مشدداً على عدم التهاون معهم .
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع احترام لك ولكن انت وزير غير كفو والدلليل انك تتوعد بصفتك من .؟؟؟؟ انت لستم جهه تنفيذيه ولا جهه مخوله للقبض والتتبع .!!!!!!!!!!!!! بي حق تصرح هذي مسؤلية الشرطة بالتتبع والنيابة بالتحقيق انت خارج اللعبة انت فقط تساعد بحال ثبت شي يدل على السارق حالك حال المواطن بحال الشبهه
بالعربي انت لست كونان
صهيب[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 34 دقيقة
زين التفتو لسارقين الكهرباء والماء .. انا اعرف مسجد والي عامرالمسجد يسرق كهرباء من العداد كيبل داخل للمسجد وكيبل طالع للمزرعة .. والشره على شركة الكهرباء القاري يقراء العداد ولا يبلغ عن وجود كيبل خارج من العداد اهم شي ياخذ القراءه ويمشي ….
احمد[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 22 دقيقة
معالي الوزير بصفتك مسؤول حازم ارجو منكم منع الائمة من تشغيل مكبرات الصوت الخارجية منعا باتا لانها ازعاج وتشويش ،، وشكرا