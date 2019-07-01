4 فواكه ممنوعة على مرضى السكري.. أبرزها المانجو 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر أطباء مرضي السكر من تناول 4 فواكه، مشددين على ضرورة مراقبة الكمية والسعرات التي تحتويها، وعدم تناولها في المساء، ومنها

أولا.. العنب: يمتاز العنب بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وبفوائده للعيون، لكن نظراً لأن العنب غني بالسكر والكربوهيدرات عليك مراقبة عدد حبات العنب التي تأكلها.

ثانيا..المانجو: تحتوي الحبة المتوسطة من المانجو على 30 غراماً من الكربوهيدرات و26 غراماً من السكر، لذلك لا ينبغي لمريض السكري تناول أكثر من نصف حب مانجو في اليوم.

ثالثا.. الأناناس:الحد الأقصى لمريض السكري من الأناناس في اليوم يعادل نصف كوب من شرائح هذه الفاكهة الاستوائية المنعشة.

رابعا.. الكرز: على الرغم من أنه غني بالألياف التي تقل من وصول السكر إلى مجرى الدم، إلا أن الكرز يؤدي إلى ارتفاع كبير وسريع في نسبة السكر بالدم. لا تتناول أكثر من حفنة يد من هذه الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات.