علاجات طبيعية لتخفيف أعراض القولون العصبي

أميرة خالد(صدى):

يؤثر على القولون العصبي أشياء كثيرة ليظهر معه الإمساك أو الإسهال والانتفاخ والغازات؛ فيما هناك عدة علاجات طبيعية وبسيطة للتخفيف من أعراضه، ومنها تناول شاي الكركم 4 إلى 5 مرات في الأسبوع.

ويتم ذلك عن طريق إضافة نصف ملعقة من الكركم إلى الماء الساخن، وضع رشة من الفلفل الأسود عليه، كما لعلاج الانتفاخ والتقلّب ما بين الإمساك والإسهال تناول 3 قطرات من زيت النعناع بعد إضافتها لكوب ماء.

وتستطيع أيضاً تناول قشر السيليوم لعلاج الإسهال والإمساك؛ بينما شاي عشبة سان جونز، والزيت المستخلص منها، من العلاجات الفعّالة أيضاً للتوتر العصبي والاضطرابات الهضمية التي يسببها.